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GÜNCELLEME - Lüks villaya fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Başkentte lüks villaya düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde lüks bir villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Villayı bir süre dışarıdan takibe alan polis, eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler Mehmet Ali S. ve Haydar L. ile 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş operasyonu lüks villa

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