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GÜNCELLEME - Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. İçeride kimse kalmadı, 13 vatandaşımız tahliye edildi, 3 vatandaşımız ise hastanede tedavi altına alındı" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki alışveriş merkezindeki çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alışveriş merkezinin üst katında bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarma çalışması yaptı.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle biri ağır 3 vatandaşın hastanede tedavi altına alındığını belirterek, "Şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. İçeride kimse kalmadı, 13 vatandaşımız tahliye edildi, 3 vatandaşımız ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Yaralılar arasında engelli çalışan kadın, yaşlı bir erkek vatandaşımız toplam 3 kişi var. Dumandan kaynaklı zehirlenme söz konusu." diye konuştu.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli da yangının kontrol altına alındığını aktardı. Ekiplerin yangına anında müdahale ettiklerini dile getiren Gerenli, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş belediye kontrol

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