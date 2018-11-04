GÜNCELLEME - Maket uçaksavarlı cip, trafikten men edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da üzerine maket uçaksavar monte edilen cip trafikten men edilirken, gözaltına alınan sürücüsü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte üzerine uçaksavar görünümlü bir maket monte edilmiş halde ilerlerken görüntülenen 34 KYM 30 plakalı cipi durdurdu.
Sürücü Murat T'ye seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve araç üzerinde izinsiz teknik değişiklik maddelerinden ceza kesildi. Aracı trafikten men eden ekipler, sürücü Murat T'yi gözaltına aldı.
Kadıköy Polis Merkezi'ne götürülen Murat T, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Çekici vasıtasıyla polis merkezinin bahçesine getirilen ve trafikten men edilen maket uçaksavar monte edilen cip otoparka çekildi.
- "Milli servet çöpe gitmesin diye cipleri hayata döndürüyoruz"
Murat T, polis merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın, fuar ve özel günlerde sergilenmek amacıyla tasarlandığını söyledi.
Aracın üzerindekilerin tamamının imitasyon, sadece cipin orijinal olduğu anlatan T, şu bilgileri verdi:
"Milli servet çöpe gitmesin diye cipleri hayata döndürüyoruz. Genelde fuarlarda, milli günlerde veya Zafer Bayramı gibi geçit törenlerinde bu tip askeri araçları kullanıyoruz çünkü halkımız askerini ve polisini seviyor. Biz de bunu tamamen orijinaline sadık kalarak yaptık. Dün de yetkili servisin daveti üzerine giderken bir şanssızlık yaşadık. Genelde fuar ve organizasyonlara çekiciyle götürüyorduk. Çekici problem olunca 'Yürüterek götürelim, programa geç kalmayalım.' diye düşündük. Rüzgarda da kılıf uçunca vatandaşların dikkatini çekti, konu buralara kadar geldi. Cip, hurdadan neler yapılabileceğini gösteriyor. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Maket, istek üzerine yapılıyor."
- İstanbul'da üzerine monte edilen maket uçaksavarla trafikte ilerlerken görüntülenen cipin sürücüsü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı - Sürücü Murat T: - "Araç, fuar ve özel günlerde sergilenmek amacıyla tasarlandı" ADLİ SÜREÇ VE SÜRÜCÜNÜN AÇIKL
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