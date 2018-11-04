GÜNCELLEME - Maket uçaksavarlı cip, trafikten men edildi

Aracın üzerindekilerin tamamının imitasyon, sadece cipin orijinal olduğu anlatan T, şu bilgileri verdi:

"Milli servet çöpe gitmesin diye cipleri hayata döndürüyoruz. Genelde fuarlarda, milli günlerde veya Zafer Bayramı gibi geçit törenlerinde bu tip askeri araçları kullanıyoruz çünkü halkımız askerini ve polisini seviyor. Biz de bunu tamamen orijinaline sadık kalarak yaptık. Dün de yetkili servisin daveti üzerine giderken bir şanssızlık yaşadık. Genelde fuar ve organizasyonlara çekiciyle götürüyorduk. Çekici problem olunca 'Yürüterek götürelim, programa geç kalmayalım.' diye düşündük. Rüzgarda da kılıf uçunca vatandaşların dikkatini çekti, konu buralara kadar geldi. Cip, hurdadan neler yapılabileceğini gösteriyor. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Maket, istek üzerine yapılıyor."