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GÜNCELLEME - Malatya'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:43 | Son Güncelleme

Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek İLÇE SAYISI GÜNCELLENDİ

Malatya'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı.

Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın ilçede okulların tatil edildiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

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