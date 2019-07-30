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GÜNCELLEME- Malatya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 54 işçi hastaneye kaldırıldı RAHATSIZLANAN İŞÇİ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Malatya'da bir inşaatta çalışan 54 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

Farklı saatlerde hastanelere başvuran 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile kentteki özel hastanelerde tedavileri tamamlanan 54 işçinin taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan sağlık ekiplerinin, işçilerin yediği yemekten incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi şüphesi işçi Malatya

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