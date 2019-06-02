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GÜNCELLEME - Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akçadağ-Darende kara yolu Doğanlar yol ayrımı mevkisinde Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil ile Tuncay Demirci (35) yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Sevgi Demirci (31), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar Özcan Gül, Tuncay Demirci (35), Berika Demirci (7) ve Zümra Demirci (3) Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Özcan Gül, hayatını kaybetti.

Öte yandan Özcan Gül'ün, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Ba Malatya trafik kazası

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