GÜNCELLEME - Malatya'da patlayıcı yüklü otomobil ele geçirildi

Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilo 26 gram ağırlığında, çok güçlü olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, 30 paket halinde 28 kilo 26 gram beyaz renkli çok güçlü plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, iki adet alıcı anahtar, 5 elektrikli fünye ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelinin eski Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.



