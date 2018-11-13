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GÜNCELLEME - Malatya'da patlayıcı yüklü otomobil ele geçirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:13 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen aralarında araç sürücüsünün de bulunduğu 9 kişiden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Ele geçirilen patlayıcının, "RDX ve PENT" karışımı çok güçlü plastik patlayıcı olduğu belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Malatya'da bir otomobilde patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, araç sürücüsü eski Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü'nün irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi.

Zanlının ifadeleri doğrultusunda İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'de 13 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında A.R.Ü. ile daha önce Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 kişinin de bulunduğu 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

A.R.Ü. ve iki zanlı tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- RDX ve PENT karışımı plastik patlayıcı

Öte yandan, araçta ele geçirilen 30 paket halindeki patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu. Araçtaki aramada, yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Araç sürücüsü A.R.Ü. ile Diyarbakır'da irtibatlı olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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