GÜNCELLEME - Malatya'da patlayıcı yüklü otomobil ele geçirilmesi

Malatya'da bir otomobilde patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, araç sürücüsü eski Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü'nün irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi.

Zanlının ifadeleri doğrultusunda İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'de 13 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında A.R.Ü. ile daha önce Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 kişinin de bulunduğu 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

A.R.Ü. ve iki zanlı tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.