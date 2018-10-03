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GÜNCELLEME - Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor tutuklandı MANSOR'UN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC), "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" soruşturması kapsamında üçüncü kez sorguladığı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor tutuklandı.

Rosmah Mansor'un avukatı Geethan Ram Vincent, müvekkilinin tutuklandığını doğruladı. Rosmah Mansor'un yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Diğer yandan, eski Başbakan Necip Rezak da 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alındı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) son üç ayda ikinci kez çağırdığı Rosmah Mansor'un 26 Eylül'deki sorgusu 13 saat sürmüştü.

Soruşturma kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddeden eski başbakanın, kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti. Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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1MDB Malezya Necip Rezak Rosmah Mansor Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC)

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