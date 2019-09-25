GÜNCELLEME - Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı

Mali'nin başkenti Bamako'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.
Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare, yaptığı yazılı açıklamada, başkentteki Badalabougou semtinde bir benzin istasyonunda 14 tonluk akaryakıt tankerinin devrildiğini belirtti.
Çevredekilerin, devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tankerin alev alarak patladığını ifade eden Sangare, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.
Sangare, yaralıların başkentteki iki hastaneye sevk edildiğini aktardı.
İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirten Sangare, alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçramasının önlendiğini ifade etti.
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