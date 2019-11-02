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GÜNCELLEME - Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 35 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 03:18 | Son Güncelleme

Teröristlerin Nijer sınırındaki Indelimane askeri noktasına düzenlediği saldırıda 35 asker hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya teröristlerce düzenlenen saldırıda 35 asker asker yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMA) resmi Facebook hesabında yer alan açıklamada, teröristlerin Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 35 askerin hayatını kaybettiği ve büyük miktarda askeri mühimmatın zarar gördüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca FAMA'nın durumu kontrol altına aldığı bilgisine yer verildi.

Bazı kaynaklarda ise ölü sayısının 40'tan fazla olduğu ve çok sayıda askerin kaybolduğu iddia edildi.

- Hükümetten halka birlik çağrısı

Hükümet, halkı birlik ve beraberliği sağlamada yoğun gayret göstermeye davet etti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
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