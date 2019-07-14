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GÜNCELLEME - Manhattan'da elektrik kesintisi hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 07:11 | Son Güncelleme

DETAYLAR VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

New York'un en yoğun bölgesi Manhattan'da elektrik kesintisi hayatı felce uğrattı.

Manhattan'da, dün öğleden sonra batı yakasında uygulanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok iş yeri kepenk indirirken, metro seferleri de yapılamadı.

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanan kentte, polis geniş güvenlik önlemleri alarak, bazı caddelere barikat kurdu.

Kentin elektrik dağıtıcısı ConEdison'dan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden 73 binden fazla abonenin etkilendiği bildirildi.

Kesinti nedeniyle Times Meydanı, Madison Meydanı ve Empire State karanlığa gömüldü.

Öte yandan yerel saat ile 22.00 (TSİ 05.00) itibarıyla kentin büyük bölümüne elektrik sağlandığı duyuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle metro seferlerinde aksama olduğunu, ancak kimsenin trenlerde mahsur kalmadığını kaydetti.

Cuomo, "Şans eseri elektrik kesintisi nedeniyle kimse yaralanmadı, ancak bu yaşananlar kabul edilemez. Kamu Hizmetleri Birimini bu kesintinin nedenini soruşturmaları ve ortaya çıkarmaları için yönlendiriyorum ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi Manhattan

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