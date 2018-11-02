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GÜNCELLEME - Manisa'da cinayet zanlısının polisi yaralaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kula ilçesinde gözaltına alınmak istenirken polisi yaralayan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'da cinayet zanlısının polisi yaralaması

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, silahla bir kişiyi öldürdüğü, biri polis memuru 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından, İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen V.Y. (26), işlemlerinin ardından Kula Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta dün gece Halil Çelik (57) tabancayla vurularak öldürülmüş, oğlu Ramazan Çelik de ağır yaralanmıştı. Cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla aranan V.Y, kendisini gözaltına almak isteyen güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş, bir polisi vurarak ağır yaralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kula Kula Adliyesi Kula Devlet Hastanesi polis

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