HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME - Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ADLİ SÜREÇ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri 32 yaşındaki S.B'yi operasyonla gözaltına alındı.

Daha önce de hırsızlıktan 4 suç kaydı ve hakkında yakalama emri olduğu belirlenen S.B'nin, kasanın çalındığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalıştığı tespit edildi.

Zanlının evinde ve kullandığı otomobilde, çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Çelik kasa arsada bulundu

İş yerinden çalınan ve balyozla açıldığı tespit edilen çelik kasa, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada bulundu.

İçinden 150 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının alındığı öne sürülen çelik kasa, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş yeri sahiplerine teslim edildi

- Hırsızlık anı kamerada

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin kepenklerini levyeyle açmaya çalışan zanlının, yaklaşan otomobili fark edince park halindeki başka bir aracın yanına uzanarak saklanması yer alıyor.

Bir diğer kameranın görüntüsünde ise iş yerinden aldığı çelik kasayı merdivenlerden indirerek dışarıya çıkan zanlının, dökülen bazı evrakları incelediği ve daha sonra kasayı aracına yüklediği görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!
Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralıCezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelik Kasa kasa hırsızlığı Manisa Zanlı Tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.