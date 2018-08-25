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GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Spil Dağı eteklerindeki çıkan ve kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'daki Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yunus Emre ilçesi sınırlarındaki Ağlayan Kaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin dağlık arazide yayılmasını önlemek için mücadele ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Spil Dağı Milli Parkı'na 2 kilometre uzaklıktaki yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Spil Dağı yangın

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