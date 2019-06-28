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GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Turgutlu'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı GELİŞMELER VE DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki mahalle sakinleri, evlere ve besi çiftliklerine yaklaşan alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çıktığı alanın bazı yerleşim yerleri ve besi çiftliklerine yakın olduğu, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalenin zorlaştığı belirtildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü yangında, bazı zeytin, erik ve incir bahçeleri de zarar gördü.

GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

- Turgutlu'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı GELİŞMELER VE DETAYLAR EKLENDİ

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını
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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Turgutlu yangın

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