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GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Soma ilçesindeki yangında yaklaşık 5 dönüm zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.

Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki zeytin bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 dönüm zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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arazöz orman yangını Soma söndürüldü yangın

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