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GÜNCELLEME - Manisa'da palet fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Yunusemre ilçesinde zeytinlikte başlayıp ahşap palet fabrikasına sıçrayan yangın, kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'da, zeytinlikte başladıktan sonra ahşap palet fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın yakındaki ahşap palet fabrikasına sıçradı.

Yangın, rüzgarın etkisi ve ahşap paletlerin malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu arada alevlerin yakındaki konutlara ulaşmaması için tedbir alındı, bazı evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Palet fabrikasına bitişik bulunan küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın nedeniyle panik yaşandı.

Besiciler hayvanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan rüzgarın etkisiyle yanan alanın yakınlarındaki farklı noktalarda da küçük çaplı yangınlar çıktı.

Yaklaşık 20 itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Bedriye Bozbağ, alevlerin evlerine doğru geldiğini görünce kendisini dışarıya attığını, besledikleri küçükbaş hayvanları kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, yangının tutuşan otlardan kaynaklandığını kaydetti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye palet fabrikası yangın

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