GÜNCELLEME - Manisa'da sahte EFT talimatıyla dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandı

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'nın ve Akhisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bizzat evini ziyaret ederek zanlıların yakalandığına dair bilgiyi kendisiyle paylaştığını dile getiren Arslan, "Bunların yakalanmasından çok memnun oldum. Gereken cezalarını almalarını istiyorum. Benim de paramı ödemelerini istiyorum. İnşallah devletimiz bunu onların yanına bırakmayacak. Benim paramı alıp bana geri verecekler." dedi.

Olayın mağduru Yahya Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlıların yakalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, başından beri mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük hassasiyet gösteren jandarma ekiplerine ve öteki ilgililere teşekkür etti.

Arslan, diğer üreticileri de bu tür dolandırıcılara karşı uyanık olmaları konusunda uyararak, "Benim gibi mağdur olmasınlar. Benim şu an 28 senelik emeğim onların elinde. İnşallah devletim bunu alıp bana teslim edecek. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Devletimiz bunları çok kısa zamanda yakaladı. Devletime çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yahya Arslan'ın eşi Fatma Arslan da üzüntüsünün bir nebze de olsa dindiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Zeytinlerimiz bizim 28 senelik emeğimiz, onları karda kışta soğukta topladık. İnşallah paralarımızı da geri verirler. Bugün gelen kaymakamımıza ve binbaşımıza çok teşekkür ederim. Bizimle çok yakından ilgilendiler. İçim biraz soğudu ama yine de rahatlayamıyorum, uyuyamıyorum çünkü bizim elimizi koynumuzda bıraktılar. 5 kuruş parasız bıraktılar, ne paramız, ne pulumuz kaldı. Biz zeytinlerimize güveniyorduk, borçlarımız vardı. Borçlarımız neyle ödeyeceğiz ne yapacağız bilmiyoruz."



