GÜNCELLEME - Manisa'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde eşinin bıçakla yaraladığı kadın yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve ilçedeki bir kömür madeninde çalışan M.İ, eşi H.İ. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında eşini bıçaklayan M.İ, olay sonrası evden ayrıldı.

Kadından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve giden polis ekipleri, H.İ'nin cesediyle karşılaştı.

Polisin telefonla aradığı M.İ, suçunu itiraf etti. Teslim olan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

