GÜNCELLEME - Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşından önce piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Z.S, F.G. ve M.E'nin iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tanklar ve bidonlarda 117 bin 800 litre kırmızı ve beyaz şarap bulundu. Z.S, F.G. ve M.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

