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GÜNCELLEME - Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesi Tilkitepe Mahallesi'nde Orhan Susaçan idaresindeki 06 BNA 822 plakalı cip, Yusuf Buğday idaresindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil ve Senan Gündüz idaresindeki 33 DHU 92 plakalı pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, refüje çarparak durdu.

Kazada Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Nusaybin ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mervan Yılmaz (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Yusuf Buğday'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Başsavcı Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

- Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı
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1 ölü 8 yaralı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu mardin Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş zincirleme trafik kazası

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