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GÜNCELLEME - Mardin'de minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Kaymakam Hüseyin Tekin, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ÖLENLERİN İSİMLERİ İLE KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan Midyat'a gelen Abdullatif Aydın yönetimindeki 21 GP 428 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 13. kilometresinde devrildi.

Kazada, araçtaki Esma Tangüner (32), Seher Tangüner (3) ile Sultan Yüksekdağ (3) hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan kız istemek için ilçeye gelenleri taşıyan minibüsün devrildiğini belirterek, "Haberi alır almaz ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşarak, yaralıların hastaneye sevkini sağladı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralıların hayati tehlikesi yok." dedi.

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14 Yaralı 3 ölü Diyarbakır trafik kazası

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