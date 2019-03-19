HABER

GÜNCELLEME - Mardin'de teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Dargeçit ilçesindeki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Teröristlerden birinin örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, birinin de gri listede arandığı tespit edildi DETAY VE TERÖRİSTLERE AİT BİLGİLER EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda biri gri listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Reber" kod adlı Kasım Saptık'ın örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, "Dilxwaz" kod adlı teröristin ise "gri" kategoride aranan teröristler listesinde bulunduğu belirtildi.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Özel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlenceÖzel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlence
Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyorÜniversite-sanayi işbirliği güçleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin terör

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.