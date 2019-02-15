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GÜNCELLEME - Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:41 | Son Güncelleme

Kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki bir kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan kafeteryanın mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Göztepe Kampüsü'nde bulunan bir kafeteryanın mutfak bölümünde bu akşam 20.30 sıralarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kafeteryada maddi hasar oluştu." denildi.

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itfaiye yngın Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi

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