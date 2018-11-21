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GÜNCELLEME - Marmaris'te hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Yat limanında oluşan iki hortum, teknelere ve 4 otomobile hasar verdi - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel: - "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok" - "Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle tekneler ve 4 otomobil zarar gördü.

Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan yat limanı çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi.

Yat limanında bağlı olan teknelerin 4'ünde de direk kırılmalarının oluştuğunu belirten Yüksel, "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok. Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

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hortum Kaymakam Celalettin Yüksel Marmaris

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