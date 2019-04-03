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GÜNCELLEME - "Mavi balina" oyunu intihara sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:10 | Son Güncelleme

Van'da bilgisayar oyunundan etkilendiği iddia edilen kız çocuğu, tepeden atlayarak hayatına son verdi - Valilik: - "Tahkikatı derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek istenmeyen olası vakaların oluşumunu engelledi. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanarak çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirildi" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız çocuğunun, "mavi balina" adlı bilgisayar oyunu nedeniyle intihar ettiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde ikamet eden 14-15 yaşlarındaki 5 kız çocuğunun piknik yapmak amacıyla Akköprü Tepesi'ne çıktığını belirtti.

Çocuklardan Sevda Elaçmaz'ın tepeden atlayarak yaşamına son verdiğini aktaran Çohaz, haberi alan çocukların yakınları ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer çocukların kendilerine zarar vermesini önlediğini kaydetti.

Abdurrahman Çohaz, soruşturma kapsamında, kurtarılan çocukların il müdürlüğü görevlilerinin refakatinde Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlilerince ifadelerinin alındığını bildirdi.

Savcılık değerlendirmesi sonucunda 3 kız çocuğunun il müdürlüğüne bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verildiğini belirten Çohaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3 kız çocuğunun il müdürlüğümüze bağlı çocuk ilk kabul birimine kabulleri yapılmış olup, süreç içinde değerlendirme yapılacak uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'mavi balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir. Vefat eden kız çocuğu bugün toprağa verilmiştir. Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir."

Valilikten yapılan açıklamada da Akköprü Mahallesi'nde bulunan yüksek kayalıklardan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi bir çocuğun atlayarak intihar ettiği hatırlatıldı.

Yakınlarında aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti için polis helikopteriyle tespit çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada çocuğu intihara sürükleyen faktörün "mavi balina" isimli sanal oyun olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahkikatı derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek istenmeyen olası vakaların oluşumunu engelledi. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanarak çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirildi. Benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması için ailelere önemli görevler düşüyor. Çocukların davranışlarında farklılıklar, anormal davranışlar, yalnız kalma isteklerini gören ailelerin zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileriyle iletişime geçmeleri önem taşımaktadır."

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