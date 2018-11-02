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GÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 22:28 | Son Güncelleme

Mersin, Konya, Balıkesir ve Adana'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı - Operasyonlarda 21 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin merkezli Konya, Balıkesir ve Adana'da polisin gerçekleştirdiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 4 kişinin silah kaçakçılığı yaptığını belirleyerek şüphelileri takibe aldı.

Fiziki ve teknik takip sonucu zanlıların Konya, Balıkesir ve Adana'da irtibatlı oldukları kişilerle silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Mersin'de 7, Konya'da 3 ve Balıkesir'de bir kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 21 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari bazı şüphelilerin de arandığı öğrenildi.

Zanlılar, Mersin emniyetindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

A.A, M.T, M.E.Ş, M.K. ve K.S. ise sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

- Mersin, Konya, Balıkesir ve Adana'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı - Operasyonlarda 21 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
adana Balıkesir Konya Mersin silah kaçakçılığı

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