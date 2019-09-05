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GÜNCELLEME - Mersin merkezli 8 ildeki "sahte bahis kuponu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

"Sahte bahis kuponları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı ZANLILARIN TUTUKLANMA BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte bahis kuponlarıyla sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 46'ya yükseldi.

Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 22'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada 13 kişinin daha arandığı öğrenildi.

- 600 bin lirayı bulan dolandırıcılık

Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı belirlenmişti.

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