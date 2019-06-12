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GÜNCELLEME - Mersin merkezli DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:50 | Son Güncelleme

Kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çevik kuvvet ekipleri ve özel harekat polislerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Toprağa gömülü 5 depo

Kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddia edilen örgüt üyelerine yönelik 1 Haziran'da Mersin, Bursa ve Yalova'daki operasyonlarda ilk etapta 18, sonrasında da 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis ve jandarma ekiplerinin Mersin'in Anamur ilçesinin kırsalında yaptıkları aramalarda toprağa gömülü 5 depo bulunmuş, buralarda yapılan incelemelerde çok sayıda yaşam malzemesinin yanı sıra uyku tulumları ve sırt çantaları ele geçirilmişti.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda da dijital malzemeler ve silah dürbünü bulunmuştu.

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