GÜNCELLEME - Mersin'de cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kadın öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Eda K'nin (38) 8 yaşındaki kızı, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturdukları apartmandaki komşularına giderek annesini uyandıramadığını belirtti.

Bunun üzerine eve giden komşular kadının öldüğünü belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, kadının bıçaklandığını tespit etti.

Eda K'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlının cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Eda K'nin bir süre önce eşinden boşandığı kaydedildi.

