HABER

GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor - İtfaiye ekiplerinin dere yatağında çöken bir istinat duvarı altında yaptığı aramada sonuç alınamadı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş Mahallesi'nde evlerinin yakınlarındaki Yalınayak Deresi'ne 16 Mart Cumartesi günü düşen, arkasından suya atlayan ablası kurtarılan ancak kendisi kaybolan 8 yaşındaki Hediye Orman'ı arama çalışmalarına dalgıç polisler, itfaiye görevlileri, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri katılıyor. Ekipler, dere yatağı ile derenin denize döküldüğü bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Orman ailesi de küçük kızlarından gelecek haberi bekliyor. Baba Mehmet Orman, evinin önünde kurulan çadırda bekleyişini sürdürüyor.

Dereye düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan ve bir vatandaş tarafından kurtarılan abla Bahar Orman ise halen olayın şokunu yaşıyor.

Kardeşinin düştüğünü görünce kurtarmak için suya girip montundan tutan ancak suyun şiddeti nedeniyle başarılı olamayan Bahar Orman'ın sık sık ağladığı öğrenildi.

- Yıkılan istinat duvarının altında arama yapıldı

Bu arada, ekipler, Çevreyolu-Liman Köprülü Kavşağı altında derenin içerisine devrilen istinat duvarının bulunduğu alanda çalışma yaptı.

Çöken duvarı çekici yardımıyla kaldırıp altında arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya ulaşamadı.

Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Mersin'de dereye düşen kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de dereye düşen kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de dereye düşen kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek''O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'
Liseli öğrencilerden dünya meselelerini yeni çözümlerLiseli öğrencilerden dünya meselelerini yeni çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.