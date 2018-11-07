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GÜNCELLEME - Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:50 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin teknenin battığı bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı - Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor 11 KİŞİNİN KURTARILDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgede yürütülen çalımalar sonucu 11 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Düzensiz göçmenlerin alındığı bir balıkçı teknesi bu sırada alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar denize düşenleri kurtarmaya çalıştı.

Çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı.

Bu arada, alabora olan teknedeki balıkçı da ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Mersin

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