GÜNCELLEME- Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan biri Suriyeli 2 şüpheli tutuklandı.

Dün gece saatlerinde Kızkalesi bölgesi açıklarında teknenin batması sonucu Suriye uyruklu 11 kişiyle birlikte denizden kurtarılan ve teknenin sahibi olduğu belirlenince gözaltına alınan Kadir T. ile yine kurtarılanlar arasında yer alan ve organizasyona yardım ettiği öne sürülen Suriye uyruklu M.H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Tekne sahibi Kadir T'nin daha önce de "insan kaçakçılığı" suçundan sabıkasının bulunduğu öne sürüldü.

Şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Tedavileri tamamlanan 10 düzensiz göçmen ise Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi.

