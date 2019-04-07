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GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika işçileri zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

Merkez Akdeniz ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada gaz sızıntısından etkilendikleri iddia edilen 33 işçi tedavi altına alındı ZEHİRLENEN İŞÇİ SAYISI GÜNCELLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 33 işçi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 33 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

Bu arada, olay yerine inceleme amaçlı AFAD ekibi sevk edildi.

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