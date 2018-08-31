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GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Bir çocuğun cep telefonunu silah tehdidiyle gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir çocuğun cep telefonunu silah tehdidiyle gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çilek Mahallesi'nde dayısı K.B. ile yürüyen U.E, yanlarına gelen 2 kişinin silah tehdidiyle cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

U.E, polislere telefonu geri almaya çalıştıklarını ancak zanlıların tabancayla korkutma amaçlı ateş edip kaçtıklarını söyledi.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, zanlıların kimliklerini belirledi.

Ekipler, şüphelilerden F.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de gasp iddiası

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