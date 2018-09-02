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GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Yalnız yaşayan iki kadının bıçak tehdidiyle cep telefonlarının gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de yalnız yaşayan iki kadının bıçak tehdidiyle cep telefonlarının gasbedilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan İ.D. adlı kadın, ikametgahına gelen iki kişinin bıçak tehdidiyle iki cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Bu olaydan iki gün sonra A.A. isimli kadın da iki kişi tarafından aynı caddedeki evinde darbedilip cep telefonu ve bilgisayarının gasbedildiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, evlerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden gasp olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen Y.K.Ç. ile C.A, aynı bölgede gezdikleri sırada polis ekiplerince yakalandı.

İnceleme sonrası A.A'nın evindeki gasp olayının failleri G.C. ve B.O. isimli kadınlar ile gasbedilen telefonları sattığı öne sürülen S.M. ve telefonları satın aldığı iddia edilen S.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, müşteki A.A'ya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan Y.K.Ç. ile C.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de gasp iddiası

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gasp Mersin

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