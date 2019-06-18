HABER

GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 23:28 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, piknik yapan vatandaşların malzemeleri ve bazı işletmeler zarar gördü - Mut ilçesinde iki mahallede çok sayıda ev ve tarım arazisi su altında kaldı, bazı yollarda çökme meydana geldi MUT İLÇESİNDEKİ SEL EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde kuvvetli sağanak sele neden oldu.

Erdemli ilçesinin Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli, Kızılen, Tapureli mahalleleri ile Silifke ilçesinin Sarıaydın ve Kızılgeçit bölgelerinde akşam üzeri sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle meydana gelen sel, Limonlu Deresi kenarındaki vadide piknik yapan vatandaşları ve işletmeleri olumsuz etkiledi.

Derenin taşması sonucu söz konusu bölgede piknik yapanların malzemeleri suya kapıldı.

Sel ayrıca bölgedeki bazı işletmelerde zarara yol açtı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, yaptığı açıklamada, selde can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Derenin taşması sonucu vadideki işletmelerin ve piknik yapanların eşyalarının sele kapıldığını ifade eden Kula, bölgede hasar oluştuğunu belirtti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Limonlu Deresi mevkisinde bulunanları anonsla uyardı.

- Mut'ta da sel yaşandı

Mut ilçesinde de kuvvetli sağanak nedeniyle Hacıahmetli ve Narlı mahallerinde sel meydana geldi.

Hacıahmetli Mahallesi'nde bir cami ile çok sayıda evi su bastı, bazı yollarda çökme meydana geldi.

Narlı Mahallesi'ndeki kayısı hali olarak kullanılan alan ile bazı kayısı bahçeleri su altında kaldı. Halde yükleme yaparken gelen su nedeniyle kamyonun üzerinde mahsur kalanlar iş makineleri aracılığıyla bulundukları yerden alındı.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker her iki mahalleye giderek inceleme yaptı.

Akyüz, yaptığı açıklamada, her iki mahallede de can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Maddi hasarlar var. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.

Hacıahmetli Mahallesi'nde evi tamamen su altında kalan bir anne ve oğlunun geceyi farklı bir yerde geçirmesinin sağlanacağını aktaran Akyüz, "Yarın da hasar tespit çalışması yapılacak." diye konuştu.

Akyüz, Narlı Mahallesi'nde bir kişinin yakınındaki bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaralandığını bildirerek, "Kendisi Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu iyi." ifadesini kullandı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla çalışma yaptığını, kapanan bazı yolların açıldığını, su tahliyesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

- Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, piknik yapan vatandaşların malzemeleri ve bazı işletmeler zarar gördü - Mut ilçesinde iki mahallede çok sayıda ev ve tarım arazisi su altında kaldı, bazı yollarda çökme meydana geldi

Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin'de sağanak yağış sele neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin sel

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.