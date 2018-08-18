GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede etkili olan rüzgar çalışmaları güçleştirdi. Yapılan yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yaptığı açıklamada, ekiplerin söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların da yoğun destek verdiğini belirterek, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alanın yandığını söyledi.
Çelik ayrıca, ilçede bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait alanda da çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü, bu yangından da 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...
AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık
Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum