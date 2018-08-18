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GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Yangında 5 dönüm alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede etkili olan rüzgar çalışmaları güçleştirdi. Yapılan yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yaptığı açıklamada, ekiplerin söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların da yoğun destek verdiğini belirterek, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alanın yandığını söyledi.

Çelik ayrıca, ilçede bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait alanda da çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü, bu yangından da 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin yangın

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