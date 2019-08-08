GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Kuskan Mahallesi'ne bağlı Bademcik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



