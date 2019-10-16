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GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı GELİŞMELER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gücüş Mahallesi Şaar Koruklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı yangın başladı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Alevlere 10 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alındığını belirten Kula, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ise kontrol altına alınan yangına rüzgar nedeniyle müdahalede zorlandıklarını kaydetti.

15 hektar kızılçam ve makilik alanda zarara yol açan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin orman yangın

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