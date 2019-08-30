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GÜNCELLEME - Mersin'de şeftali yüklü kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 4'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ , DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 BKH 36 plakalı kamyonet, Toroslar ilçesinin Arslanköy mevkisinde devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.

112 Acil Servis, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Mersin trafik kazası

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