HABER

GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kentte son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi - Olayla ilgili soruşturma başlatıldı BAŞVURAN KİŞİ VE ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyorDenizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
Gemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandıGemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Metil Alkol sahte içki şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi

İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.