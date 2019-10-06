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GÜNCELLEME - Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer alan şüpheli gözaltına alındı BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışma ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdü, ihbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

Olay sırasında N.K. isimli site sakininin, Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Çocuğa tokat atıp ablasını kovmaya çalıştı

Balkondan çekildiği sanılan sosyal medyadaki görüntülerde iki kadının, çocuklar yüzünden tartışması yer alıyor.

Kayıtların devamında olay yerine gelen N.K'nin, bir çocuğa sertçe tokat atarak yere düşürdüğü ve çocuğun ablasını itekleyerek siteden kovmaya çalıştığı görülüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada "bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Türk ve Ürdünlü 4 çocuğun bir sebepten ötürü kavga ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.K, sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun ablasını da omzundan iki kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla gözaltına alınmıştır."

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