GÜNCELLEME - Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı

Türk ve Ürdünlü 4 çocuğun bir sebepten ötürü kavga ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.K, sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun ablasını da omzundan iki kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla gözaltına alınmıştır."

