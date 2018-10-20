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GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Toroslar ilçesinde 3 katlı tekstil fabrikasının üst katında çorapların depolandığı bölümde çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tekstil fabrikasında çorapların depolandığı bölümde çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirerek binadan ayrıldı.

Bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, üst katta çorapların depolandığı bölümde çıkan yangına müdahale etti.

Tekstil ürünlerinin çok olması nedeniyle kısa sürede tüm çatı katını kaplayan alevler söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

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Anahtar Kelimeler:
çorap itfaiye Mersin tekstil fabrikası yangın

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