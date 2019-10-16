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GÜNCELLEME - Mersin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mersin Üniversitesinde örgüt yapılanması adına faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.K, G.K, N.Y, B.Ç, A.E, Y.K, K.T, F.T, E.A, S.E, V.T. ve Ş.Ç. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde örgüt propagandası içeren kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, E.A, G.K. ve B.Ç, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari K.Ü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin PKK/KCK tutuklama üniversite yapılanma

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