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GÜNCELLEME - Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 23:43 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde raydan çıkan yük treninin vagonları demir yoluna yerleştirildi GELİŞMELER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde raydan çıkan yük treninin vagonları demir yoluna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonu'na yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonu'nda durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler raydan çıkan vagonları demir yoluna yerleştirdi.

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Mersin ray vagon yük gemisi

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