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  4. GÜNCELLEME - Mersin'deki cinayeti özel ekip aydınlattı

GÜNCELLEME - Mersin'deki cinayeti özel ekip aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Jandarma ekibinin çalışmasıyla 5 ay önceki cinayetle ilgili 7 şüpheli yakalandı - Sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden bir şüpheli tutuklandı KATİL ZANLISININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 15 Ağustos'ta Çukurabanoz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda K.B'nin cesedinin bulunmasının ardından olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde 10 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yanı sıra organize suçlarla mücadele ve olay yeri inceleme personelinin de yer aldığı ekip, maktulün yakınları ile olay yerinin çevresindekilerle tek tek görüştü. Ekip, çevredeki güvenlik kameraları ile telefon kayıtlarını da inceledi.

Soruşturma sonucunda K.B'nin eşi B.B, oğlu Y.B, kardeşleri H.B. ve B.B. ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu değerlendirilen H.K, eşi E.K. ve kızı N.B. gözaltına alındı.

Olaydan önce aracıyla ormanlık alana gittiği belirlenen H.K, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlının, cinayette kullandığı av tüfeği de damadının evinde bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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