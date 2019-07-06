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GÜNCELLEME Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

Kentte 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 16 kişinin de tedavilerinin devam etmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 iş yerine yapılan baskınlarda yakalanan E.A, A.N, C.Ö, Ö.E, B.D. ve H.E. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Polisler, soruşturma evrakını da alışveriş sepeti içinde adliyeye götürdü.

B.D ve C.M, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı ise tutuklandı.

Soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.Ö'nün tutuklandığı, bir şüphelinin ise hala arandığı öğrenildi.

Kentte bir haftada 28 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Daha sonra benzer şikayetlerle hastanelere başvuranlarla birlikte tedavi görenlerin sayısı 17'ye yükselmiş, bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

GÜNCELLEME Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

- Kentte 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri
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