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GÜNCELLEME - Mersin'deki metil alkolden zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu - Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor - Mezitli Belediyesi ilçedeki içkili mekanlar ve büfelerin denetimlerini artırdı DENETİM YAPILMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvururken, kentte alkollü mekan ve büfelerin denetimleri de artırıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

- Denetimler artırıldı

Kentte son günlerde meydana gelen ölümlerin ardından merkez Mezitli ilçesinde denetimler artırıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde yaşanan olumsuzluklardan dolayı harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle beraber içki satışı yapılan büfeler ve içkili mekanları denetledi.

Denetimlerde alkollü içeceklerin son kullanma tarihlerine kadar birçok kontrollerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, rutin kontrollerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Son günlerde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı yaşamını kaybeden, hastanede tedavi olan vatandaşlara yönelik haberlerin artması üzerine denetimleri artırdıklarını aktaran Tarhan, "Ekipler denetleme yaparken kaçak ve sahte içkiye karşı uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İşletme sahipleri de yapılan denetimlerden son derece memnunlar ve ekiplerimize teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

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